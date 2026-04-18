II 26 aprile torna a Sorso “Conventi Aperti”, la manifestazione culturale promossa dalla Fondazione Cammino Francescano in Sardegna, che invita cittadini e visitatori a riscoprire i conventi dell’isola come luoghi vivi di accoglienza, spiritualità e comunità. Aprire le porte di un convento è un gesto profondamente francescano. Durante questa giornata, i frati e i volontari accompagneranno i partecipanti in un’esperienza fatta di ascolto, condivisione e conoscenza, offrendo uno sguardo autentico su spazi che da secoli custodiscono una parte importante dell’identità culturale e spirituale della Sardegna.

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dalla Fondazione per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale legato alla presenza francescana nell’isola, promuovendo un turismo lento, consapevole e rispettoso dei luoghi. Un patrimonio che affonda le sue radici nel XIII secolo, quando i primi frati arrivarono in Sardegna mentre Francesco d’Assisi era ancora in vita.Un’intera giornata tra spiritualità, bellezza e condivisione, che si svolgerà in contemporanea in diversi conventi della Sardegna. Anche il Comune di Sorso aderisce all’iniziativa, contribuendo a questo racconto diffuso che attraversa tutta l’isola. Nel corso della giornata sarà possibile partecipare a visite guidate, momenti di spiritualità, attività culturali e occasioni di convivialità, in un contesto che invita a rallentare e a vivere il territorio in modo più profondo.

Questa seconda edizione assume un valore ancora più significativo, inserendosi nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Un percorso tra fede, storia e spirito comunitario, per vivere insieme un’esperienza autentica nel segno della pace. Tutti i luoghi sono vicini tra loro e facilmente raggiungibili. Gli spostamenti saranno effettuati a piedi e in bus.



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