L’Istituto Nautico Mario Paglietti organizza la manifestazione “Corsa contro la fame” che coinvolgerà studentesse e studenti nella sensibilizzazione sui temi della solidarietà e del contrasto alla malnutrizione infantile.

La corsa si svolgerà giovedì 4 giugno nel tratto stradale che dal Corso Vittorio Emanuele (partenza da Piazza Umberto I) conduce alla biforcazione con via Sassari e ritorno. Al centro un tema che richiama il problema della fame nei paesi colpiti dalle guerre e negli Stati dove le vittime sono soprattutto i bambini.

La circolazione veicolare, nel tratto di gara, subirà alcune modifiche: dalle 8 interdizione della sosta in Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Sassari (biforcazione) e via Ponte Romano in entrambi i lati della carreggiata; dalle 9 alle 12, interdizione al transito in Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Mare e l’intersezione via Sassari/Corso Vittorio Emanuele (biforcazione); per effetto di ciò saranno chiusi i tratti di via Cavour e via Petronia in immissione al Corso.

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