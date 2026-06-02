127 persone identificate, 83 veicoli controllati, circa 57 chili di alimenti sequestrati e sanzioni amministrative per 23mila euro. Sono i numeri del servizio straordinario messo in campo dai carabinieri della Compagnia di Alghero nei giorni 29, 30 e 31 maggio, nell’ambito di un piano disposto dal Comando provinciale di Sassari per rafforzare sicurezza, legalità e controlli in vista dell’arrivo dei turisti nella Riviera del Corallo. L’operazione ha visto impegnati 40 militari dell’Arma territoriale, con il supporto dei reparti speciali: Nucleo Ispettorato del Lavoro, Nas, Noe, Nucleo Elicotteri di Elmas e una Squadra Operativa di Supporto del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna. Nel corso dei controlli sono state contestate diverse violazioni al Codice della strada.

Due giovani, ritenuti responsabili di vari furti su auto parcheggiate lungo la costa, sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel mirino anche alcune attività commerciali: in due esercizi è stata accertata la presenza di un lavoratore in nero su tre dipendenti, mentre in un ristorante è stato rilevato uno scarico a terra non autorizzato. I Nas hanno inoltre segnalato un titolare per carenze igieniche, alimenti scaduti e prodotti privi di tracciabilità, sequestrando circa 57 chili di merce. Domenica mattina l’elicottero dei carabinieri ha sorvolato la costa per prevenire reati lungo le spiagge. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.

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