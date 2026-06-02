Trasferimento temporaneo delle attività sanitarie. Lo comunica la Asl di Sassari ai cittadini di Perfugas e dei comuni limitrofi motivando la decisione con un lieve ritardo, da parte dell’impresa appaltatrice, nella realizzazione della nuova Casa di Comunità di Perfugas. Si tratta di un arco temporale che viene stimato in circa 10/15 giorni necessari per terminare gli interventi strutturali. Per offrire la continuità nell’assistenza e tutelare la salute dei cittadini, le attività di specialistica ambulatoriale (Cardiologia, Oculistica, Urologia e Dermatologia), il Punto prelievi e gli uffici amministrativi sono operativi, già da ieri, nella Casa di Comunità di Santa Maria Coghinas, in via Sardegna n. 71. Dove, in più, è stato appena attivato anche il servizio di Diabetologia. L’Azienda rassicura i cittadini: nessun appuntamento andrà perduto. Il personale aziendale ha infatti già provveduto a contattare singolarmente tutti i pazienti prenotati, per reindirizzarli verso la sede provvisoria. Altri servizi, al momento, non cambiano indirizzo. La Guardia Medica e il Consultorio familiare infatti restano attivi nella storica sede del Poliambulatorio di Perfugas, in via Toti n. 11. Ma, quando saranno finiti i lavori nella Casa di Comunità, anche questi ultimi verranno trasferiti lì. Sempre nell’edificio di via Toti, a cominciare da mercoledì prossimo, prenderanno il via i lavori, propedeutici e già programmati, per adeguare i locali che, in futuro, ospiteranno in modo stabile il Servizio Veterinario.

© Riproduzione riservata