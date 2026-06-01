La Sala Filippo Canu di Porto Torres ha fatto da cornice a una serata di premiazione intensa e ricca di emozioni, epilogo di una manifestazione che cresce di anno in anno.

La città ha ancora una volta aperto le porte alla musica giovane. Si è chiusa con grande partecipazione la sedicesima edizione del Concorso Nazionale "Prime Note", voluto dall'Associazione Culturale Amici del Conservatorio – Orchestra Filarmonica della Sardegna, realizzato in sinergia con l'Istituto comprensivo “Don Antonio Sanna" e sostenuto dal patrocinio della Comune e della Regione.

Due le giornate protagoniste: giovedì 29 maggio le esibizioni in gara all'interno dell'Istituto, sabato 30 maggio la cerimonia conclusiva nella Sala Canu, dove il pubblico ha assistito alle esibizioni dei vincitori dei primi premi. A pronunciarsi sulle performance dei giovani concorrenti, suddivisi in diverse categorie, è stata una commissione presieduta dal maestro Mariano Meloni, affiancato dai maestri Alberto Cesaraccio e Antonio Puglia. Tre nomi di riferimento nel panorama musicale, che hanno saputo valutare con competenza e sensibilità ogni singola esibizione.

A conquistare il Primo Premio Assoluto, del valore di mille euro, è stato l'ensemble di flauti I Sileni, apprezzato dalla giuria per lo straordinario affiatamento e la maturità espressiva raggiunte nonostante la giovane età dei componenti. Il Premio del Pubblico, assegnato tramite voto della platea, è andato al pianista algherese Roberto Saiu, riconosciuto per la precisione tecnica e l'intensità della sua interpretazione. La Targa Città di Porto Torres ha premiato Fausto Tinti, violoncellista allievo dell'IC2 "Don Antonio Sanna": un riconoscimento che ha suscitato orgoglio nell'intera comunità scolastica.

Il Premio Don Antonio Sanna, infine, è stato attribuito al pianista romano Edoardo Fantera, scelto per le spiccate qualità artistiche dimostrate durante l’esibizione musicale. I premi sono stati consegnati dall'Assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, dall'Assessora alla Pubblica Istruzione Gavina Muzzetto e da Gisa Sanna, sorella di Don Antonio Sanna, figura alla cui memoria è intitolato uno dei riconoscimenti più significativi della serata.

«Siamo al terzo anno consecutivo come sede del concorso — ha dichiarato la Dirigente scolastica, Alessandra Pinna — e ogni edizione ci restituisce la conferma che questo istituto a indirizzo musicale sa formare giovani artisti pronti a misurarsi con sfide di alto livello. Il premio al nostro studente è motivo di grande soddisfazione per tutta la scuola». Il concorso "Prime Note" è un luogo d'incontro tra giovani musicisti, un laboratorio di crescita artistica, un appuntamento che porta nel nord Sardegna energie fresche e talenti autentici. L'Associazione Amici del Conservatorio e l'IC2 "Don Antonio Sanna" lavorano già alla diciassettesima edizione, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il legame tra eccellenza musicale e identità territoriale.

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