L’amministrazione comunale di Sorso si è aggiudicata un finanziamento pari a 621mila euro attraverso la partecipazione al bando sulla rigenerazione urbana della Regione Sardegna.

Al progetto candidato dal Comune di Sorso è stato attribuito il punteggio massimo assegnabile ossia cento punti su cento.

Il finanziamento regionale, al quale si aggiungono 279mila euro di cofinanziamento comunale, per un totale quindi di 900mila euro, è destinato a due interventi che interesseranno rispettivamente l’area di pertinenza del Polo scolastico e sociale Sant’Anna e l’area dei giardini di via Cesare Battisti.

Nel Polo scolastico e sociale Sant’Anna si procederà all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla riqualificazione degli spazi verdi e delle altre pertinenze intercluse tra i vari caseggiati. Questi saranno poi collegati in modo diretto con il frutteto sottostante che da’ su via Sant’Anna, che potrà così essere messo a disposizione degli alunni e delle alunne che frequentano la scuola dell’infanzia oltre che di tutti i fruitori del rivitalizzato polo socio culturale nel suo complesso. Infine, saranno realizzati un’area giochi con pavimentazione antitrauma e un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Nel Giardino di via Battisti saranno realizzati nuovi marciapiedi, percorsi interni e aree per il tempo libero e lo svago, e sarà riqualificata la copertura vegetale. Sono previsti, anche in questo caso, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e l’allestimento con nuovi arredi.

«Non possiamo che ritenerci profondamente soddisfatti del lavoro che tutto l’Ente continua a portare avanti, - ha detto sindaco Fabrizio Demelas - mantenendo sempre alta la concentrazione rispetto a tutti gli obiettivi programmati. I siti che saranno oggetto dell’intervento di rigenerazione meritavano da anni le attenzioni che ora riceveranno e che consentiranno di restituirli alla Comunità con un nuovo abito e una maggiore e più sicura fruibilità, trasformati in luoghi adatti ad ospitare diverse attività di aggregazione, socializzazione e integrazione, rivolte a tutti i cittadini e a tutte le cittadine di Sorso, dai giovani, agli anziani, sino ad arrivare alle persone con fragilità e ai diversamente abili».

