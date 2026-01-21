L’automobilista che ha investito il tunisino 23enne, Oussama Mahjoub, lungo la statale 200, nella località Marritza di Sorso, è stato arrestato questa mattina con l’accusa di omicidio stradale colposo.

La misura nei confronti di un 43enne di Valledoria è stata disposta dal sostituto procuratore Paolo Piras. L’incidente è avvenuto ieri sera, martedì 20 gennaio, intorno alle 22, ma solo un'ora dopo l’investitore si è presentato nella caserma della stazione dei carabinieri di Valledoria. La vittima stava rientrando nella comunità dove viveva insieme ad altri extracomunitari, dopo essere sceso dal Pullman, in arrivo da Sassari. Stava percorrendo il tratto di strada, lungo oltre tre chilometri, che lo separava dalla struttura, quando è stato travolto e scaraventato in cunetta a seguito dell’impatto.

L’investitore ha raccontato ai militari che gli era sembrato di aver investito un cinghiale, ma una volta fermatosi non aveva trovato niente.

Solo dopo le 23 i carabinieri della compagnia di Porto Torres, insieme ai colleghi della stazione di Sorso, hanno appurato che si trattava di una persona: il giovane tunisino ormai deceduto. L’investitore, agli arresti domiciliari, domani comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari.

