Tenta due furti a Sassari e viene arrestata. I carabinieri hanno fermato lo scorso 30 aprile una giovane donna, con numerosi precedenti, che secondo le accuse avrebbe sottratto il 26 dello stesso mese alcuni vestiti da un negozio di abbigliamento per poi recarsi in un supermercato, dove avrebbe razziato merce di valore nascondendola in una borsa schermata, nel tentativo di non far scattare l’allarme antitaccheggio.

La giovane è stata però scoperta dal personale dell’esercizio e vedendosi braccata ha iniziato a colpire con pugni e gomitate i presenti, compreso il titolare del primo negozio derubato che la stava inseguendo, riuscendo a darsi alla fuga.

Sono stati poi i militari dell’Arma, intervenuti sul posto, a localizzarla e arrestarla.

Al termine delle indagini, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per la donna la misura del carcere a Bancali.

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