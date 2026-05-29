Dal trasmettitore Ondina 33 del dirigibile Italia, al Moog e al Theremin che hanno influenzato la musica degli anni '70. Mostra davvero stimolante quella proposta martedì 2 giugno a Ittiri dal Museo della Radio “Mario Faedda”. Dalle 10.30 alle 21 (ingresso gratuito) sarà possibile visitare l'esposizione “Onda su ondina 2026”, dedicata alle onde in generale, elettromagnetiche, e sonore.

Si parte con le onde radio e il mitico trasmettitore Ondina 33 (il trasmettitore replica del dirigibile Italia che ha permesso di salvare diverse vite umane nel mese di Giugno del 1928, esattamente 98 anni fa. Verrà riattivato il trasmettitore che attraverso la frequenza radioamatoriale gamma 40 metri A1A modo telegrafia trasmetterà l'SOS della tenda Rossa, tutti i corrispondenti che ascolteranno il segnale trasmesso dal museo avranno diritto a ricevere il certificato di ascolto o qsl per i collegamenti bilaterali con altre stazioni autorizzate.

Potranno essere ammirate le radio d'epoca con tante new entry, i telefoni storici del gruppo Radiotel Sardegna e il dittafono marca Edison, derivato direttamente dal fonografo inventato da Thomas Edison). Un dispositivo del 1900 originale USA utilizzato per registrare la voce e archiviare note audio, interviste, lezioni , atti notarili, incide direttamente su cilindro in cera I suoni venivano impressi meccanicamente su un cilindro cavo ricoperto di cera (composto da resina, cera d'api e cera stearica), assolutamente da vedere.

I sintetizzatori- Parallelamente nell'area Mulino verranno messi i mostra alcuni esemplari di sintetizzatori analogici quelli che negli anni 70 del secolo scorso hanno scritto la storia della musica disco, strumenti che utilizzano dei segnali elettrici continui che attraverso componenti come condensatori e transistor o valvole creano un suono dal classico timbro caldo, nulla a che vedere con i suoni generati dai moderni microprocessori. Verranno esposti anche alcuni sintetizzatori digitali storici, utilizzatissimi nellla musica degli anni '80.

Si potranno ammirare Moog Theremin Etherwave, Yamaha DX7, Korg M1, Roland D50, Korg Poly 800, Korg R3, Behringer 2600, Sistema modulare Doepfer A100, Roland JP8000, Casio CZ 5000, Korg Minipops. il tutto sarà illustrato da appassionati e professionisti del settore e alcuni professori di musica elettronica del conservatorio Luigi Canepa di Sassari.

© Riproduzione riservata