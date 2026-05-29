«Porto Torres ha la fortuna di avere una storia fondativa, una storia profonda che rende speciale questa città». Sono le parole del giornalista Pietro Masala che ha moderato nella sala Filippo Canu di Porto Torres, giovedì 28 maggio, la presentazione del volume “Martyres. Un fumetto tra storia, mito, culto e tradizione”, il primo fumetto interamente dedicato ai Santi Martiri Turritani, pubblicato da Jeieffe Edizioni, nuova realtà editoriale nata proprio in città.

L’opera, realizzata da Antonello Lutzoni e Mario Fundoni con un saggio storico affidato all’epigrafista e gliptografo Giuseppe Piras, nasce dalle intuizioni e dalla sceneggiatura dello studioso, scrittore e commediografo, Gian Paolo Bazzoni, più volte ricordato nel corso della serata con grande commozione.

«Tutto parte dal lavoro di Gian Paolo, oggi lui non c’è più ma è qui con noi», ha sottolineato Mario Fundoni spiegando come il fumetto riporti i protagonisti «nella Turris del 303 dopo Cristo». «La storia di San Gavino è radicata nella nostra cultura, i santi martiri hanno vissuto la nostra Turris». Masala ha evidenziato il valore culturale e identitario del progetto, definendo il fumetto «una modalità che sarà valida anche fra due secoli, una nuova forma che rimarrà eterna». Un’opera capace di raccontare la storia dei martiri Gavino, Proto e Gianuario attraverso «una lettura piacevole, che si legge tutta d’un fiato», arricchita anche da una sezione finale dedicata al “dietro le quinte” del lavoro creativo. A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stata l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco. Antonello Lutzoni ha raccontato la lunga e complessa lavorazione del progetto: «Il problema erano le fonti, abbiamo lavorato alla creazione della sceneggiatura in corsa». Un lavoro completamente artigianale: «Tutto fatto a mano, nessuna AI. Noi lavoriamo sulla tavola, se sbagliamo si riprende da capo». Una gestazione durata due anni, ripresa dopo la scomparsa di Bazzoni: «Quando Gian Paolo ci ha lasciato questo fumetto era finito in un cassetto, poi abbiamo deciso di riprenderlo in mano anche per onorare il suo lavoro».

Fondamentale nel volume il contributo scientifico di Giuseppe Piras, autore del saggio storico “Dalle fonti al fumetto: la trasposizione in chiave fumettistica della vicenda dei tre martiri turritani a partire dalle fonti agiografiche, storico-archeologiche ed epigrafiche”. «Abbiamo lavorato per scardinare gli stereotipi della tradizione orale – ha spiegato – e il linguaggio diretto e semplice del fumetto sarà un veicolo importantissimo per far arrivare anche il lavoro fatto sulle fonti». Piras ha illustrato alcune delle novità scientifiche contenute nel volume, come la rilettura del luogo del martirio, tradizionalmente associato a Balai lontano ma che le fonti più antiche riporterebbero invece a Balai vicino, oltre all’antica intitolazione della chiesetta di Balai lontano a Santu Bainzeddu.«Un lavoro diretto e semplice per il grande pubblico, ma anche di approfondimento per chi vorrà analizzare le fonti più antiche legate alla storia dei Santi Martiri Turritani», ha aggiunto Piras, evidenziando «come è stato piacevole lavorare insieme questa squadra per arrivare a un prodotto di qualità» e sottolineando l’importanza di «riappropriarsi della realtà delle cose e della storia religiosa del nostro territorio». Il suo lavoro è stato dedicato a Lorenzo Nuvoli, fondatore di Assovela e della storica Regata del Pescatore di Porto Torres, recentemente scomparso. Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato l’imponente lavoro grafico realizzato dagli autori. «Noi ci abbiamo messo il cuore – hanno spiegato Fundoni e Lutzoni – non abbiamo mai tralasciato un dettaglio, un personaggio, uno sfondo».

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