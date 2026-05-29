Cantieri aperti in via Padre Pino Puglisi, traversa di via Falcone e Borsellino, nel nuovo quartiere dove sorgono le ultime case di edilizia residenziale pubblica realizzate a Porto Torres. La strada in sterrato ormai da sei anni, attendeva da tempo di essere sistemata con un manto di asfalto.

Sulla tipologia dei lavori, gli interventi riguardano sostanzialmente il rifacimento del manto bituminoso con ripristino puntuale delle porzioni più danneggiate, la realizzazione e l’integrazione della segnaletica orizzontale e verticale, il miglioramento della sicurezza e dell’estetica delle strade, con la garanzia della percorribilità viaria e dell’accesso ai residenti per tutta la durata dei lavori. Inoltre si prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi su entrambi i lati, un sistema di raccolta delle acque meteoriche e la predisposizione per un futuro impianto di illuminazione stradale collegato alla rete elettrica esistente.

I lavori rientrano nel piano di interventi sulla viabilità, un progetto da 1 milione di euro che interessano i tratti di via Grazia Deledda (da Via Balai a Via Petronia), di via e Piazza Petrarca (da via Balai a via Petronia), di via Ariosto (da via Piazza Petrarca a via Petronia), di via Farina (da via Petrarca a via Principe di Piemonte), di via della Cultura (primo tratto a partire dalla via Falcone e Borsellino), e di via Falcone e Borsellino (dall’intersezione con via Livatino al tratto in prossimità della via dei Corbezzoli).

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