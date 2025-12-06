Porto Torres: bando per nominare un delegato paesaggisiticoUn tecnico specializzato con profilo di funzionario
Il Comune di Porto Torres si dota della figura del delegato paesaggistico, un tecnico specializzato con profilo di funzionario capace di rispondere in modo più celere, dimezzando i tempi di rilascio delle concessioni, alle esigenze legate all’esercizio di funzioni autorizzative paesaggistiche e amministrative in materia urbanistico-edilizia presso l’Ufficio Tutela del Paesaggio.
L’avviso pubblico consentirà all’Ente di poter selezionare un funzionario tecnico per un contratto a tempo pieno e determinato di 24 mesi, eventualmente prorogabili in caso di finanziamento regionale. La domanda di partecipazione alla procedura con elevate qualificazioni per 24 mesi prevede una scadenza dei termini fissata per il 21 dicembre prossimo.
La giunta comunale il 17 settembre scorso ha deliberato la programmazione del fabbisogni del personale per il triennio 2025-2027 con previsione di una figura di delegato paesaggistico, che potrà essere assunto grazie alle risorse della Regione.