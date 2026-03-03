È finito all’ospedale un uomo di 90 anni rimasto ferito ad un piede mentre utilizzava la motozappa nella sua campagna a Siligo. L’anziano, ex operaio nella zona industriale di Porto Torres, lavorava nella località Bisonza quando è avvenuto l'incidente. Ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari ora rischia di perdere un piede.

Stava preparando il terreno per le colture, quando ha perso il controllo della motozappa. Immediato l'allarme del titolare di un'azienda agricola confinante che ha allertato il 118, dopo aver sentito le urla di dolore del 90enne.

Soccorso dagli operatori sanitari e dai vigili del fuoco, l'anziano è stato trasferito in ambulanza all'ospedale civile di Sassari. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

