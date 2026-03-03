Palazzo del Marchese: grata antintrusione contro i vandaliUn intervento interamente finanziato con fondi comunali affidato all’operatore economico Riccardo Onnis con sede legale ad Alghero
Il Comune di Porto Torres al fine di prevenire atti vandalici e tentativi di furto, ha deliberato l’installazione di grate anti-intrusione nell’edificio di pregio del Palazzo del Marchese, un intervento interamente finanziato con fondi comunali affidato all’operatore economico Riccardo Onnis con sede legale ad Alghero.
Si tratta di strutture di sicurezza da installare nei prospetti, ovvero nelle aperture del palazzo, così da impedire possibili incursioni di teppisti dall'esterno. L'edificio, divenuto sede istituzionale del Comune turritano, negli anni è stato oggetto di continui lavori di manutenzione e riqualificazione che ha restituito bellezza e decoro all'immobile.
La struttura fatta costruire nell’Ottocento dal marchese di San Saturnino di origini spagnole, don Raimondo de Quesada, è illuminata in esterno da ben 76 punti luce. Attraverso il progetto di illuminazione della facciata si garantisce un'elevata efficienza energetica dell’edificio, attraverso l'utilizzo di tecnologie Led, modificando l’impatto emozionale dello stabile, esaltandone gli elementi architettonici in stile neoclassico.