Strada dissestata con carreggiata in cattivo stato lungo la provinciale 30 che collega Cheremule-Giave, un percorso tracciato da buche e dislivelli che mettono a rischio la circolazione.

«Non si tratta più di lamentare la “poco confortevole” transitabilità: abbiamo ampiamente superato il limite della tollerabilità», lamenta il sindaco di Cheremule, Salvatore Masia. «Il rischio per chi percorre quotidianamente questa strada – autobus Arst compresi – è palese ed evidente. Solo nella giornata di ieri si sono registrati veicoli fermi a causa di pneumatici letteralmente esplosi».

Per il primo cittadino «non esiste in Sardegna un’altra strada in condizioni così gravi», e la questione sicurezza non è più rimandabile. Lo scorso anno la Provincia di Sassari è intervenuta sul tratto del territorio di Cheremule, su richiesta dell’amministrazione. «Oggi però è necessario che la Città Metropolitana di Sassari individui, nel più breve tempo possibile, le risorse per interventi urgentissimi e risolutivi», aggiunge Salvatore Masia che ha informato il sindaco metropolitano Giuseppe Mascia.

