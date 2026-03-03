Si è concluso con successo l’incontro divulgativo sulle malattie sessualmente trasmissibili organizzato dall'Avis provinciale di Sassari presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Paglietti” di Porto Torres, che ha coinvolto circa un centinaio di studenti delle classi quarte e quinte.

I ragazzi hanno partecipato con grande interesse, dimostrando attenzione e coinvolgimento nel confronto con i professionisti intervenuti. Nel corso dell’incontro sono stati inoltre distribuiti preservativi come strumento concreto di prevenzione e tutela della salute. All’incontro sono intervenuti Daniele Taras, dirigente dell’Istituto “M. Paglietti”, Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale Sassari, Antonio Masia, Avis Comunale di Porto Torres, Andrea Tavernise e Romina Carta dell’associazione Sardegna For You, la dottoressa Stefania Pilo, ostetrica, la dottoressa Federica Usai, dermatologa, il dottor Daniele Floris, medico responsabile UdR AVIS Provinciale Sassari, e il dottor Fernando Cavacece, urologo.

«Parlare di prevenzione con i giovani significa investire nel futuro della nostra comunità - ha commentato il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori -. Con ‘Un Dono a chi Dona’ vogliamo promuovere una cultura della salute che non si limiti alla donazione del sangue, ma che abbracci la consapevolezza, la responsabilità e il rispetto di sé e degli altri. Il coinvolgimento delle scuole è per noi fondamentale, perché è proprio tra i ragazzi che si costruiscono le basi di una società più attenta e informata».

Si avvia così verso la conclusione il progetto dell’Avis Provinciale di Sassari “Un Dono a chi Dona”, promosso in collaborazione con l’associazione Sardegna For You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. L’iniziativa prevede la realizzazione di oltre 5.000 screening nell’arco di circa sei mesi nei territori delle 36 comunali Avis della provincia. Fin dalla prima edizione, il progetto ha riservato particolare attenzione ai giovani attraverso convegni e attività formative dedicate all’educazione alla prevenzione, alla sessualità, alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e al rispetto della figura femminile. Il progetto si concluderà sabato 14 marzo a Sassari, presso la sede dell’Avis Provinciale, con una giornata dedicata allo screening nutrizionale. In programma l’esame bioimpedenziometrico e la misurazione di peso e altezza, strumenti fondamentali per valutare la composizione corporea e promuovere corretti stili di vita.

