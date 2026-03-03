il furto
03 marzo 2026 alle 10:01aggiornato il 03 marzo 2026 alle 10:02
Sassari, ennesima spaccata in centro storico: colpita un’attività commercialeIgnoti sono entrati nel locale rompendo la vetrata con un blocchetto di cemento e rubando poi pochi spiccioli
Un'altra spaccata stanotte a Sassari.
Alcuni ignoti hanno rotto una vetrata, con un blocchetto di cemento, del Caffè Mazzotti nell'omonima piazza in centro storico.
Sono entrati nell'attività commerciale rubando pochi spiccioli.
Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.
