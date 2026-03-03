Un'altra spaccata stanotte a Sassari.

Alcuni ignoti hanno rotto una vetrata, con un blocchetto di cemento, del Caffè Mazzotti nell'omonima piazza in centro storico.

Sono entrati nell'attività commerciale rubando pochi spiccioli.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.

