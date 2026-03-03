Sassari, sparatoria a Predda Niedda: tre arrestiSvolta nelle indagini su quanto accaduto il 19 gennaio nel salone di auto di Giovanni Maninchedda. Ecco chi sono i destinatari del provvedimento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arrestati oggi a Sassari dai carabinieri Luca Silanos e i fratelli Alessio e Fabio Levanti. L'accusa, per tutti, è di concorso in detenzione di arma da fuoco.
La misura potrebbe essere dovuta a quanto accaduto nel salone di auto di Giovanni Maninchedda, lo scorso 19 gennaio a Predda Niedda. Quest'ultimo ferì Silanos con un colpo di pistola che raggiunse il femore. Maninchedda restò latitante due settimane prima di costituirsi dai carabinieri.
Sulla vicenda indaga la procura della Repubblica e il pm Paolo Piras.