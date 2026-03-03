La giunta comunale di Porto Torres ha approvato le tariffe orarie, giornaliere e annue delle strutture sportive, stabilite dal dirigente dell’Area Affari Generali su proposta dell’assessore allo Sport, Gavina Muzzetto, in vista anche degli interventi di riqualificazione e di ammodernamento di diversi impianti sportivi. In particolare per la tensostruttura polivalente di via Falcone e Borsellino, in attesa del completamento dei lavori, si prevede un adeguamento delle tariffe agevolate, pari a 5 euro l’ora e di 150 euro per giornaliera in caso di manifestazioni ed eventi, a partire dalla stagione prossima 2026-2027, quote che non coprono i costi di gestione delle strutture sportive.

Inoltre sono state disposte le tariffe orarie delle palestre – scuole Bellieni, Anna Frank, Borgona, media e primaria Monte Agellu, media Brunelleschi, Siotto Pintor, - per un importo di tre euro. Per il PalaMura 5 euro l’ora, mentre per i campi di calcio 2 in sintetico e campo 3 “Antonello Piga” la tariffa è di 10 euro l’ora, stesso prezzo per il campo centrale e 4 euro per i campi in terra battuta. Per le tariffe annuali l’aggiornamento prevede un costo di 3.024 euro per la pista di atletica leggera, di 1.296 euro per lo Stadio di piazza Cagliari, 2.506 euro per il campo Occone, 2.169 euro per la palestra di Judo ex ludoteca di Monte Agellu e 1.584 per la palestra Karate o il Palazzetto. Tariffa unitaria giornaliera in occasione di eventi presso il Pala Mura o la struttura polivalente pari a 150 euro, 50 euro per le palestre Nardi e Brunelleschi e 100 euro per i campi in erba sintetica.

Come previsto da Regolamento l’associazione o altro assegnatario degli impianti ha l’obbligo di effettuare a proprie spese la gestione delle attività di apertura e di chiusura, custodia, pulizia e sanificazione, oltre agli interventi di manutenzione e gestione ordinaria.

