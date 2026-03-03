Alghero, a scuola spuntano le pergotende. Il sindaco: «Attività didattiche all’aperto»L’iniziativa nasce dalle esigenze emerse durante i sopralluoghi effettuati lo scorso anno nei diversi plessi cittadini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Hanno preso il via le installazioni delle pergotende nelle scuole cittadine, un intervento pensato per ampliare e rendere più vivibili gli spazi esterni destinati alle attività didattiche.
«Prosegue il nostro impegno per garantire a bambine, bambini e insegnanti ambienti scolastici sempre più accoglienti e funzionali», dichiara il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. «Con l’installazione delle pergotende offriamo nuovi spazi all’ombra, che consentiranno di svolgere attività all’aria aperta in maggiore sicurezza e comfort, soprattutto nei mesi più caldi».
L’iniziativa nasce dalle esigenze emerse durante i sopralluoghi effettuati lo scorso anno nei diversi plessi cittadini. «Abbiamo ascoltato le richieste delle dirigenti scolastiche e del personale - prosegue il primo cittadino - e stiamo dando risposte concrete. Investire sulle scuole significa investire sulla qualità della vita delle nostre comunità».
Gli interventi interesseranno cinque strutture: le scuole dell’infanzia di Sant’Anna, via Vittorio Emanuele, via Sant’Agostino - via Deledda (infanzia e primaria), via XXIV Maggio e via Parenzo. Parallelamente sono stati avviati anche i lavori sulle coperture delle scuole di via Matteotti e di Fertilia, entrambe interessate da infiltrazioni.