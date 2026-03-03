Hanno preso il via le installazioni delle pergotende nelle scuole cittadine, un intervento pensato per ampliare e rendere più vivibili gli spazi esterni destinati alle attività didattiche.

«Prosegue il nostro impegno per garantire a bambine, bambini e insegnanti ambienti scolastici sempre più accoglienti e funzionali», dichiara il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. «Con l’installazione delle pergotende offriamo nuovi spazi all’ombra, che consentiranno di svolgere attività all’aria aperta in maggiore sicurezza e comfort, soprattutto nei mesi più caldi».

L’iniziativa nasce dalle esigenze emerse durante i sopralluoghi effettuati lo scorso anno nei diversi plessi cittadini. «Abbiamo ascoltato le richieste delle dirigenti scolastiche e del personale - prosegue il primo cittadino - e stiamo dando risposte concrete. Investire sulle scuole significa investire sulla qualità della vita delle nostre comunità».

Gli interventi interesseranno cinque strutture: le scuole dell’infanzia di Sant’Anna, via Vittorio Emanuele, via Sant’Agostino - via Deledda (infanzia e primaria), via XXIV Maggio e via Parenzo. Parallelamente sono stati avviati anche i lavori sulle coperture delle scuole di via Matteotti e di Fertilia, entrambe interessate da infiltrazioni.

