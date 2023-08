È tutto pronto, a Siligo, per la festa in onore di San Vincenzo Ferrer. Si parte giovedì 24 agosto alle 21, in piazza borgo San Nicolò, con la gara di poesia improvvisata, patrocinata dal comune che vedrà protagonisti Bruno Agus e Nicola Farina accompagnati dal tenore di Orgosolo.

Venerdì 25 agosto, alle 15, ci sarà l'uscita del comitato dalla Chiesa parrocchiale con la bandiera, accompagnato dalla fisarmonica di Francesco Virde e la distribuzione delle immagini benedette. Alle 19, nella chiesa campestre dedicata al Santo, sarà celebrata la Messa vespertina seguita dalla conclusione della novena. Alle 21.30 si ritorna in piazza borgo San Nicolò per la gara dei cantadores a chitarra con la partecipazione di Emanuele Bazzoni, Pino Masala e Marco Manca accompagnati alla chitarra da Tore Matzau. Alle 22, presso l'anfiteatro, spazio al concerto della "NordSudOvest Band", tributo a Max Pezzali. Al termine si esibirà Peppo Dj.

Sabato 26 agosto alle 11, nella chiesa campestre, Don Davide Onida celebrerà la Messa solenne. Seguirà, alle 12.30, la processione in auto e la traslazione della statua del santo in parrocchia. Alle 16, in piazza Maria Carta, ci sarà uno spazio dedicato ai bambini con il mini luna park e i giochi gonfiabili. Alle 19 è prevista la Messa vespertina in parrocchia. Alle 21, nell'anfiteatro, é in programma "80 voglia di 90'S", special guest Dj Spyne direttamente da Radio 105. Per concludere la serata ritorna Peppo Dj.

Domenica 27 agosto, alle 11, sarà celebrata la Messa solenne con panegirico tenuto da Don Antonio Serra. Alle 18 partirà la processione accompagnata dalla banda musicale di Ploaghe, dai cavalieri, dai costumi di Siligo, dal gruppo storico medioevale di Ardara e dai gruppi folk "Sos femineddos" di Sennori e "San Giorgio di Usini. Alle 22 l'anfiteatro comunale ospiterà il concerto di Maria Luisa Congiu. A mezzanotte sarà la volta di Dj Marty & Jo.

