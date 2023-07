Arrivano le alte temperature e, con esse, purtroppo gli incendi. Un incendio si è sviluppato oggi in località Paneddu, nella zona di Monte Santo, a Siligo. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale.

«Buon pomeriggio, anche oggi dobbiamo fare i conti con il fuoco, un incendio partito probabilmente da un cavo elettrico in prossimità dei ripetitori delle compagnie telefoniche in località Paneddu a Montesanto - si legge sulla pagina Facebook del comune amministrato dal sindaco, Giovanni Porcheddu -. Non abbiamo strumenti per essere sicuri, ma con ogni probabilità pare che il black out possa essere una conseguenza del danneggiamento del cavo elettrico da cui è partito il fuoco. Appena avremo delle novità in merito, ve ne daremo conto».

Sul posto è arrivato un elicottero della Forestale arrivato dalla base di Anela.

