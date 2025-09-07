Venerdì 5 settembre, in rappresentanza dell'amministrazione comunale e della comunità di Siligo, il sindaco del paese Giovanni Porcheddu, ha firmato il protocollo d'Intesa tra il Comune di Benevento e il Comune di Siligo, per l'adesione alla rete "Città delle Streghe".

Si tratta di uno strumento di cooperazione culturale, turistica e istituzionale tra enti locali, finalizzato alla promozione di attività comuni, scambi di buone pratiche, eventi, progetti didattici, ricerche storiche e produzioni artistiche. Le iniziative legate alla rete possono rappresentare un opportunità di sviluppo per I territori coinvolti, sia sul piano culturale sia in ambito turistico ed economico.

«Un ringraziamento particolare va al Comune di Benevento, per aver accettato la nostra domanda di accesso alla rete "città delle Streghe" e al suo sindaco, Clemente Mastella per la stupenda ospitalità e attenzione al progetto del nostro festival "Ammajare», ha detto il primo cittadino di Siligo. La manifestazione culturale, che si è svolta nei giorni scorsi in paese con momenti musicali, di riflessione e presentazione di libri, ha riscontrato un notevole successo.

