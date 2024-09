Dal 23 al 29 settembre le biblioteche si preparano a festeggiare la 13esima edizione del BiblioPride. Per l'occasione, mercoledì 25 settembre la Biblioteca comunale di Sorso, "Salvatore Farina" promuoverà la passione per la lettura con un pomeriggio condiviso con i piccoli lettori e lettrici.

Tema di questa edizione sarà "Crescere lettori", che celebra anche il 25° anniversario della nascita di "Nati per Leggere", il programma di promozione della lettura nella fascia 0-6 anni, sviluppato dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) insieme all’Associazione culturale Pediatri e al Centro per la salute del bambino.

Alle 17 l’appuntamento nella biblioteca di Sorso è con bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, per la lettura animata e condivisa di uno dei libri più letti della biblioteca, "Elmer e Nonno Elio" di David McKee. A seguire un laboratorio creativo in cui sarà preparata una sorpresina per i nonni. In chiusura di serata la cerimonia di premiazione dei #piccolilettoriforti.

