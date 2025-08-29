Un’area attrezzata per la sosta dei camper nel comune di Bono, il paese del Goceano che ha avviato un piano di riqualificazione in tutta l’area interessata per fornire un servizio essenziale per i turisti che attraversano il territorio. L’opera verrà realizzata grazie alla concessione di un finanziamento della Regione Sardegna, pari a 50.000 euro, e sorgerà in adiacenza alla stazione di Servizio Esso.

«L’azione di questa amministrazione comunale», ha detto il sindaco di Bono, Michele Solinas, «è volta all’accrescimento della vocazione turistica del nostro territorio attraverso il potenziamento della rete di servizi da offrire ai visitatori». I lavori sono stati già avviati e rientrano nel più ampio programma di investimenti per incrementare i servizi e garantire il decoro urbano.

In diverse zone del paese sono stati installati dei nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti e nuove panchine, «con i cestini destinati esclusivamente ad accogliere carta, vetro e plastica e non buste di rifiuti indifferenziati», precisa l’ammnistrazione comunale. Inoltre sono stati installati 20 pannelli a protezione dei pedoni, i quali riportano immagini della tradizione di Bono.

