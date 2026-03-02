Sara Dettori, avvocata di 46 anni, è la candidata della nuova coalizione civica identitaria costituita a Porto Torres in vista delle prossime comunali, composta da Sardegna al Centro, Sardegna Vera, espressioni del progetto regionale Sardegna al Centro 20Venti, e il Partito Sardo d’Azione di Porto Torres.

Si tratta di un accordo politico che mette insieme tre realtà civiche e identitarie sarde su un impianto programmatico condiviso. «Non una somma di simboli, ma una scelta di coerenza: porre al centro dell’azione amministrativa l’autonomia decisionale, il radicamento territoriale e la responsabilità di governo. Porto Torres diventa così il primo banco di prova di un modello che ambisce a essere replicabile anche in altri contesti dell’isola».

L’obiettivo per il nuovo gruppo «è garantire alla città stabilità amministrativa e capacità di programmazione, superando frammentazioni e personalismi. Porto Torres riveste un ruolo strategico per il Nord-Ovest e per l’intera Sardegna: porto naturale nel Mediterraneo, area industriale da riconvertire con visione e competenza, snodo energetico e porta turistica del Golfo dell’Asinara. Amministrarla significa assumere decisioni che hanno un impatto ben oltre i confini comunali.»

