L'amministrazione comunale di Ittiri con la commissione consiliare Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Sport, nell'ambito del progetto "promozione del dialogo intergenerazionale e della partecipazione giovanile" organizza in collaborazione con la cooperativa la Clessidra gestore del progetto, incontri di sensibilizzazione e formazione per costruire il senso civico e la partecipazione. Ben 8 appuntamenti destinati ai genitori e alle associazioni di qualunque settore, in programma dal 28 marzo, presso la stanza 9 del Centro per le Arti e Spettacolo in via XXV Luglio alle ore 18.30, su tematiche dirette ad avviare il percorso della comunità giovanile. Si comincia venerdì 28 con il tema “Il senso civico e il ruolo della comunità” a cura di Luca Sanna; 11 aprile “Educare alla regole e alla convivenza civile” con Gisella Padre; 24 aprile “Il volontariato come strumento di crescita” sempre con Gisella Padre; 6 maggio “Giovani e partecipazione: motivazioni e ostacoli” a cura di Francesca Licheri; 14 maggio “Partecipazione delle famiglie nella scuola” a cura di Rita Sedda; 20 maggio “Prevenzione del disagio giovanile e legalità” con Francesca Licheri; 6 giugno “Il ruolo dello sport e della cultura nella crescita civica” con Luca Sanna e , infine, il 13 giugno “Patto di comunità” a cura di Luca Sanna.

© Riproduzione riservata