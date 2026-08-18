Il Comune di Ittiri potrà avviare il progetto di riqualificazione della viabilità rurale a seguito del finanziamento ottenuto nell'ambito del bando Argea (Intervento SRD 07 - PAC 2023-2027). Si tratta di un intervento diretto al miglioramento delle strade che percorrono l’agro, una messa in sicurezza del percorso utilizzato da coloro che vi transitano abitualmente.

L’intervento, che prevede un investimento di 600mila euro è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture a servizio del settore agricolo locale, garantendo maggiore efficienza e sicurezza per le aziende. Un risultato importante per la valorizzazione delle aree rurali e per il sostegno concreto alle attività produttive del territorio ittirese.

Sono tante le criticità riscontrate nelle strade dell’agro che, nella periferia del paese, conducono verso un’area produttiva di rilievo per l’economia di Ittiri. L'amministrazione comunale intende avviare subito la procedura per la pubblicazione del bando e l'assegnazione dell'appalto, al fine di cominciare i lavori entro l'anno.

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