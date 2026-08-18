Prorogati i lavori Pnrr di via Zara a Sassari. Quasi 14 milioni di euro pronti a essere reinvestiti dal Comune, e dal settore Lavori Pubblici che si occupa della pratica, per i cantieri nell’ex Colonia campestre. A deciderlo è stato il decreto del 24 luglio, messo nero su bianco dai ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, con cui si sono individuati 91 interventi di rigenerazione urbana in tutta Italia che non potevano rispettare la deadline, imposta dal Next Generation Ue, del 30 giugno 2026.

Tra questi i due sassaresi che, per il restauro dell’edificio vincolato, hanno ricevuto nel 2022 risorse pari a 6 milioni e poco più di 152 mila euro, mentre per quello non vincolato, le provviste superano i 7 milioni e 800 mila. Nel primo si ospiteranno alcuni uffici, nel secondo è in programma il completamento dell’ala nuova e la ristrutturazione di quella vecchia, sede dei Servizi sociali. I ministeri hanno pronunciato anche una nuova scadenza per il termine dei cantieri, prolungata al 31 dicembre 2027.

Una boccata d’ossigeno per Palazzo Ducale e la giunta che, a maggio, aveva stoppato tre opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a rischio definanziamento. Due erano proprio quelle di via Zara, oggetto della decisione per timore che i lavori, non potendo concludersi entro il 30 giugno, portassero poi Palazzo Chigi a definanziare la somma pari all’intero ammontare assegnato a quegli interventi. Adesso si aprono prospettive del tutto opposte.

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