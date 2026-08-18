Il Comune di Muros premia gli studenti meritevoli attraverso le borse di studio comunali destinate, un’iniziativa fortemente voluta dalla Giunta comunale per sostenere e valorizzare l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti dai giovani della comunità. Le borse di studio comunali si aggiungono alle misure già previste a livello statale e regionale, rafforzando così l’impegno dell’Amministrazione a favore del diritto allo studio e della formazione dei giovani. Un sostegno concreto che il Comune ha scelto di garantire senza ricorrere al criterio dell’Isee, ponendo al centro il merito scolastico e riconoscendo direttamente l’impegno degli studenti.

Complessivamente, sono stati liquidati più di 4000 euro in favore degli studenti che hanno raggiunto i requisiti previsti, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione comunale di investire sui giovani e sul loro percorso di crescita. Una misura che non si estinguerà nel 2026, ma che è stata inserita in bilancio anche per gli anni successivi, al fine di dare continuità ad un servizio che la Giunta ritiene fondamentale per i giovani concittadini.

«Premiare il merito significa riconoscere il valore dell’impegno dei nostri ragazzi e, allo stesso tempo, incoraggiarli a continuare a credere nella propria formazione e nelle proprie capacità – sottolinea il sindaco Federico Tolu –. Abbiamo voluto affiancare alle opportunità statali e regionali una misura comunale concreta, perché riteniamo che sostenere gli studenti significhi investire sul futuro della nostra comunità». La consegna degli attestati agli studenti meritevoli si terrà mercoledì 26 agosto, alle ore 18.30 presso l’Auditorium comunale Renato Loria, nel corso di una cerimonia dedicata agli studenti e alle loro famiglie.

Sarà un momento di festa e di riconoscimento pubblico per i giovani di Muros che si sono distinti per i risultati conseguiti, ma anche un’occasione per ribadire l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso il mondo della scuola e per valorizzare l’impegno e la determinazione delle nuove generazioni. Con questa iniziativa, il Comune di Muros conferma dunque la volontà di promuovere il merito, sostenere il percorso scolastico dei giovani e rafforzare le opportunità offerte alle nuove generazioni, nella convinzione che la crescita culturale e formativa dei ragazzi rappresenti un investimento fondamentale per il futuro dell’intera comunità.

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