Disagi per l'erogazione idrica a Sassari nella giornata di giovedì 20 agosto. I tecnici di Abbanoa faranno un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in prossimità dell'attraversamento ferroviario di Tana di Lu Mazzoni.

I lavori andranno avanti dalle 7 alle 20 e causeranno la non operatività della condotta adduttrice. In questo lasso di tempo potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione nei quartieri serviti dal Serbatoio Monte Oro. Si tratta del Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Santa Maria Di Pisa, Latte Dolce, Porcellana (zona ospedali) e Piandanna.

Lo stesso giorno, dalle 23, fino alle 6 del giorno successivo, 21 agosto, potrebbero invece esserci cali di pressione e temporanee interruzioni nei quartieri serviti dal Serbatoio di Via Milano, ovvero Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Porcellana, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Monte Furru e Badde Pedrosa.



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