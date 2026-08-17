Terza edizione dello Stintino Wine Festival, l’evento che mette al centro i dibattiti sul vino, sui vitigni, sul lavoro dei produttori e sulle tradizioni enogastronomiche della nostra isola. L’appuntamento si terrà il 21 e 22 agosto negli spazi di Alle Cantine – Sardinian Experience, a Pozzo San Nicola. Dalle 18 alle 2 le due serate metteranno insieme degustazioni, cucina tradizionale, artigianato e musica, con ingresso libero.

Nato nel 2024, il festival è cresciuto nell’arco delle prime due edizioni, arrivando nel 2025 a circa 3.000 presenze complessive. La formula resta legata alla possibilità di conoscere direttamente produttori e vini dell’isola. Per il 2026 sono dodici le realtà vitivinicole presenti: Tenute Stintino, Tenute Delogu, Ledà, Cherchi, Tenute Rossini, Confraternita del Moscato, Tenute Costadoria, Tenute Pische, Vini Tramonti, Iolei di Oliena, Binzamanna e Silvio Carta. Accanto al vino ci sarà la cucina sarda, con maialetto e malloreddus. L’edizione 2026 prevede anche la presenza di artigiani del territorio.

Il programma musicale accompagnerà entrambe le serate. Venerdì 21, dopo i winetalksdelle 18, saliranno sul palco Gli Zeppara, Giuliano Marongiu e Maria Luisa Congiu, prima del dj set. Sabato 22 sarà la volta di Gavino Maricca, Small Feet Duo e Creuza de Ma, tribute band dedicata a Fabrizio De André, con chiusura affidata al dj set di Madd. Iwinetalks, previsti alle 18 in entrambe le giornate, saranno dedicati ai vitigni autoctoni, al lavoro delle cantine e alla cultura del vino, con il coinvolgimento di produttori, esperti e voci del territorio. «Il festival è nato per dare al vino sardo un palcoscenico e per valorizzare anche Pozzo San Nicola, raccontando identità e territorio – spiega Antonio Diana, responsabile dell’evento -. La crescita di questi anni ci conferma l’interesse del pubblico e dei produttori. L’obiettivo resta quello di mettere in relazione vino, cucina, artigianato e comunità locale.» Lo Stintino Wine Festival 2026 – che ha ottenuto il patrocinio gratuito del comune di Stintino – sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito.

© Riproduzione riservata