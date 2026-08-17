La cattedrale di Santa Maria ad Alghero, ospita le due serate del Festival del Mediterraneo, manifestazione musicale ideata e curata dall’Associazione Arte in Musica con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. I due concerti avranno inizio alle 21 e sono ad ingresso libero e gratuito.

Il primo appuntamento è mercoledì con l'organista Riccardo Bonci. Originario di Terni, diplomato in pianoforte e organo con il massimo dei voti, ha ottenuto il Postgraduate Diploma in Performance in organo alla Royal Academy of Music di Londra con il massimo dei voti e la menzione speciale.

Il programma della serata si aprirà con la Fantasia e Fuga in Sol minore BWV 542 di Johann Sebastian Bach. Seguirà il Bolero de concert di Louis J. Alfred Lefébure-Wély, di nuovo Bach con la Fuga sopra il Magnificat BWV 733, per passare poi al melodramma italiano con Gran Coro e Marcia trionfale dall’Aida di Giuseppe Verdi, nella trascrizione firmata dallo stesso Bonci. Un momento di intimo raccoglimento sarà offerto dall’Ave Maria op. 63 di Max Reger. In chiusura Le sanguinose giornate di Marzo di Padre Davide da Bergamo, pagina descrittiva ispirata ai moti insurrezionali del 1848.

Il giorno successivo, giovedì 20 agosto, primo appuntamento della rassegna Concerti Riviera del Corallo. Protagonista sarà il pianista, compositore, saggista e ricercatore sassarese Roberto Piana, attivo da circa trent’anni a livello internazionale.

Il programma della serata si aprirà nel segno del romanticismo con la Polacca op. 26 n. 1, il Valzer op. 69 n. 1 e il Notturno in do diesis minore di Fryderyk Chopin. Si proseguirà con il legame tra grandi maestri dell'Ottocento, ovvero due Canti Polacchi n. 5 e n. 4 di Franz Liszt, trascrizioni e parafrasi après Chopin. Spazio poi alle composizioni dello stesso Roberto Piana, con Haiku IX e Après une Lecture de Liszt. La seconda parte del concerto sarà interamente dedicata ad Astor Piazzolla, autore a cui Piana è profondamente legato.

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