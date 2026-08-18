Polizia
18 agosto 2026 alle 11:39
Sassari, spaccata nella pizzeria chiusa per ferie: i ladri vanno via a mani vuoteNon è un caso isolato. Diversi i danni arrecati alla struttura
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Un’altra spaccata a Sassari. Nei giorni scorsi uno o più ignoti sono entrati nella pizzeria Cocco dell’Emiciclo rompendo la vetrata dell’ingresso con la base di marmo di un ombrellone.
Non hanno trovato nulla nel punto vendita, chiuso per ferie, provocando però diversi danni.
Sul posto le volanti della polizia di Stato per le indagini del caso. Una indicazione sull’autore o sugli autori dell’episodio potrebbe venire dalle tante telecamere presenti in zona.
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