L’Amministrazione comunale di Alghero rilancia il progetto di cittadinanza attiva, inserendolo all’interno di un percorso più ampio e strutturato per la gestione condivisa dei beni comuni. L’obiettivo è ampliare le possibilità di partecipazione e consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di contribuire alla cura della città all’interno di una cornice normativa chiara, sicura e capace di garantire tutte le parti coinvolte.

Proprio per dare maggiore forza e continuità a questo percorso, l’Amministrazione ha scelto per la prima volta di istituzionalizzare il servizio e di avvalersi di una figura con competenze specifiche nel settore, superando una gestione episodica e costruendo un modello stabile di collaborazione tra Comune e cittadini. Un investimento sulla partecipazione che punta a valorizzare la disponibilità delle persone a mettere a disposizione tempo e competenze per la cura degli spazi pubblici e dei beni comuni.

I numeri registrati confermano quanto questa disponibilità sia forte: anche quest’anno sono circa 120-130 le domande presentate per partecipare alle attività di Cittadinanza Attiva. Un patrimonio di partecipazione che l’Amministrazione intende non soltanto preservare, ma ampliare attraverso un sistema meglio organizzato e maggiormente accessibile.

Il nuovo modello di gestione condivisa dei beni comuni consentirà di definire con maggiore precisione modalità di partecipazione, responsabilità e tutele, creando le condizioni perché sempre più cittadini possano contribuire concretamente alla cura della propria comunità.

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