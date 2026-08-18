Appuntamento letterario a Stintino, evento inserito nel ricco calendario dell’estate organizzato dall’assessorato alla Cultura guidato da Marta Diana.

Giovedì 20 agosto alle 21.30, la suggestiva cornice di Piazza Vele di Pietra, sul Lungomare Cristoforo Colombo a Stintino, ospiterà la presentazione ufficiale del romanzo dello scrittore Vincenzo Mangione dal titolo “Era una notte buia e favolosa”.

L’opera, pubblicata dalla casa editrice Jolly Roger, ha già ottenuto un importante riconoscimento, con il premio assegnato nell’ambito del Concorso Letterario Stefano Nonis.

L’evento è ufficialmente inserito nel programma degli appuntamenti dell’Estate Stintinese ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Stintino.

L’organizzazione e il supporto logistico della serata sono a cura della libreria Mondadori Store di Vittorio Nonis. Durante l’incontro, l’autore dialogherà con Luca Babudieri per svelare i retroscena, i temi e la genesi di un romanzo che unisce suspense psicologica e riflessione filosofica, indagando sui comportamenti dell'uomo.

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