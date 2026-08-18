Un milione e 350 mila euro per la riqualificazione urbana di piazza Amundsen a Sassari. Questo quanto si è preventivato di spendere nel quadro economico dell’opera, da realizzare nel quartiere di Latte Dolce, su cui la giunta comunale, nei giorni scorsi, ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica.

Dal costo di 46 mila e mezzo circa di euro, ricavati dalle risorse del fondo rotativo messe a disposizione dalla Regione e che, solo per quanto riguarda il settore Infrastrutture della mobilità e Traffico, ammontano a 685 mila euro. Lo slargo periferico è stato oggetto di proteste e di una raccolta firme da parte dei residenti che, da anni, lamentano le condizioni disastrate dell’asfalto, pieno di avvallamenti e buche che diventano una trappola, in particolare per chi soffre di una mobilità ridotta.

Le varie disavventure dei pedoni hanno finito con il bollare in modo ironico l’area come “piazza dei Caduti”. Intanto si progetta anche di far intitolare lo slargo al cantautore sassarese Giovannino Giordo.

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