Piano di intervento straordinario nel Comune di Muros, interessato nei prossimi mesi da un articolato programma di opere per un valore complessivo di oltre 800 mila euro, finanziati attraverso contributi regionali e risorse proprie di bilancio. Un’azione che punta a rafforzare la sicurezza del territorio, migliorare la qualità degli spazi pubblici e proseguire il percorso di riqualificazione del centro abitato e delle aree rurali.

Tra gli interventi più significativi figura il finanziamento di 220 mila euro, attraverso un contributo regionale destinato all’efficientamento energetico della Casa comunale, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni dell’edificio e ridurre i consumi. Grande attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza idrogeologica. Sono previsti 50 mila euro per lo studio e la pulizia dell’ex cava “Manzau” e 35 mila euro per lo studio del bacino idrografico, interventi propedeutici a una gestione sempre più attenta e consapevole delle criticità del territorio. A questi si aggiungono 66 mila euro per la pulizia degli alvei dei fiumi, in vista della prossima stagione autunnale. Le risorse consentiranno inoltre di implementare i servizi e le misure di sicurezza nei principali attraversamenti sul fiume Mascari, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e garantire maggiore sicurezza alla popolazione.

Sul fronte della riqualificazione urbana, sono stati programmati 100 mila euro per il ripristino dei marciapiedi, con particolare attenzione alla zona di Sa Marchesa e alla sistemazione delle rampe e degli accessi destinati alle persone con disabilità, in un’ottica di maggiore accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche. Il programma prevede inoltre 15 mila euro stanziati dal bilancio comunale per l’acquisto di nuovi arredi urbani, tra cui panchine dal design moderno, destinati a migliorare la fruibilità e il decoro degli spazi pubblici. Un ulteriore intervento riguarderà l’ingresso di via Cesare Battisti, dove sono previsti oltre 50 mila euro per il rifacimento del muro di contenimento, in sostituzione della ringhiera esistente, con l’obiettivo di migliorare sia la sicurezza sia la qualità urbana dell’area. Particolarmente rilevante è infine lo stanziamento di 300 mila euro per la viabilità interna e per la viabilità in agro, destinato a proseguire il programma di manutenzione e miglioramento della rete viaria comunale.

«Con questo programma – sottolinea il sindaco Federico Tolu – proseguiamo un’azione forte e concreta di riqualificazione e messa in sicurezza di Muros. Si tratta di interventi che abbiamo programmato von la Giunta e con l’Ufficio tecnico comunale in questi mesi estivi e che, nel prossimo autunno, si concretizzeranno riguardando diversi ambiti, ma con un unico obiettivo: rendere il paese più sicuro, accessibile, decoroso e funzionale, intervenendo sia sul centro abitato sia sul territorio comunale e sulla viabilità in agro».

Il programma rappresenta quindi un ulteriore passo nel percorso di cura e valorizzazione del territorio, attraverso interventi mirati che affrontano alcune delle principali esigenze della comunità: sicurezza idrogeologica, manutenzione urbana, accessibilità, efficientamento degli edifici pubblici e miglioramento della viabilità. Oltre 800 mila euro di lavori e interventi nei prossimi mesi costituiscono un investimento importante per Muros e confermano la volontà dell’Amministrazione di proseguire con un’azione costante di manutenzione, prevenzione e riqualificazione del territorio.

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