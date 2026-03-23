Dopo l’assenza improvvisa del medico di medicina generale, Salvatore Serra, la Asl di Sassari attiva, nel comune di Sedini, l’Ambulatorio straordinario di continuità territoriale. Un intervento necessario per garantire la continuità assistenziale ai pazienti che sono trovati privi di assistenza medica e costretti a spostarsi in altre località. Il servizio verrà attivato dalla giornata di martedì 24 marzo e potranno accedere all’ambulatorio i pazienti in carico al dottor Serra nella sede di via Nazionale angolo via Ambulatorio dove opera la Guardia medica.

Il servizio è attivo il lunedì e il venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30; mercoledì, dalle ore 9 alle 11. in via eccezionale, solo per questa settimana, l’ambulatorio di Sedini sarà attivo martedì 24 marzo, dalle ore 15 alle 19 e venerdì 27 marzo, dalle ore 15.30 alle 19.30. L’apertura del nuovo Ascot comporterà, solo per questa settimana, alcune modifiche dell’attività degli Ambulatori di continuità a Martis: il turno originariamente previsto per martedì 24 marzo, sarà svolto mercoledì 25 marzo, dalle 9 alle 11, mentre a Bulzi il servizio sarà svolto venerdì 27 marzo, dalle ore 15 alle 17.

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