Continuità territoriale da Alghero, è allarme: Forza Italia chiede alla Regione di verificare la sostenibilità del nuovo bando prima del 5 ottobre e di predisporre una soluzione alternativa per garantire i voli con Milano dal 25 ottobre.

Per evitare il rischio di una interruzione del collegamento con Linate, il segretario regionale azzurro Pietro Pittalis e il consigliere nazionale Marco Tedde, sollecitano Cagliari a trovare un rimedio.

I segnali del mercato aereo, spiegano, sono preoccupanti. Da una parte Aeroitalia, che sta riducendo le frequenze sulla Alghero-Fiumicino a causa della domanda insufficiente in alcune fasce orarie, dall’altra Ita Airways, il cui amministratore delegato Joerg Eberhart ha evidenziato il peso crescente del carburante sui costi operativi.

«Due importanti operatori del mercato ci stanno dicendo che costi e domanda sono oggi variabili decisive per la sostenibilità delle rotte - sottolineano Pittalis e Tedde - eppure il nuovo bando regionale continua a prevedere capacità e frequenze che rischiano di essere sproporzionate rispetto alla domanda reale».

Secondo gli esponenti azzurri, il semplice incremento delle risorse economiche non sarebbe sufficiente a garantire il buon esito della procedura, se le condizioni operative imposte ai vettori non risultassero sostenibili.

La richiesta alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessora ai Trasporti Barbara Manca è di intervenire prima del 5 ottobre, verificando con le compagnie aeree la sostenibilità del bando ed eventualmente correggendone i parametri, qualora fosse tecnicamente possibile. Poi il piano B, da attivare immediatamente nell'eventualità di una nuova gara deserta. «Non chiediamo una dichiarazione d’intenti, ma una soluzione già pronta nel caso in cui la gara fallisca. Entro il 5 ottobre la Regione deve essere in grado di dire ai cittadini chi volerà tra Alghero e Milano dal 25 ottobre, con quale procedura e con quali garanzie di continuità».

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