Dietro ogni grande Babbo Natale c'è una grande Mamma Natale, che ai colori bianco e rosso aggiunge il blu. La Women Torres ha visitato i reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Sassari. Un momento importante per portare un po’ di spensieratezza ai piccoli ospiti della struttura. Il presidente Andrea Budroni, la Segretaria Sportiva Luisa Pinna, mister Emanuele Riu e la Prima Squadra hanno portato tanti regali ai bambini con l’obiettivo di far passare loro una mattinata indimenticabile con la magia che solo il Natale sa regalare.

Un momento speciale grazie anche alla collaborazione del Prof. Francesco Saverio Camoglio, Primario del reparto di Chirurgia Pediatrica e Neonatale, e del Prof. Gianfranco Meloni, Primario del reparto di Pediatria e l’AOU di Sassari.



Le parole del Presidente Andrea Budroni: "Poter stare a contatto con i bambini che hanno piccoli, medi o grandi problemi, e portare loro un sorriso come accaduto in mattinata, guidati dal nostro Babbo Natale, Virginia Riva, è per noi un grande regalo che tutti noi come club ci siamo fatti e che ci è stato concesso. Una mattinata che scalda il cuore e ci ha permesso di portare un po’ di allegria e di calore umano a chi vive un momento di difficoltà. Speriamo di aver portato un po’ di spensieratezza, permettendo ai piccoli ospiti di chiacchierare e parlare con Babbo Natale. Ci teniamo inoltre a mandare un forte abbraccio ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, con la speranza di una pronta guarigione e di vivere un felice e sereno Natale".

