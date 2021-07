Incidente mortale nella notte sulla strada a scorrimento veloce in prossimità della rotatoria del Rosario per Porto Torres-Stintino.

E’ successo poco prima della mezzanotte non lontano dalla centrale elettrica di Fiume Santo e dal polo industriale: il tragico frontale ha coinvolto una Bmw e un’Alfa Giulietta con a bordo tre persone.

Ad avere la peggio il conducente della Bmw, A.D. di 40 anni residente a Sassari: l’uomo è deceduto all’arrivo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale del Santissima Annunziata di Sassari. Per lui non c’è stato niente da fare, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

Lievemente feriti gli occupanti dell’Alfa, padre, madre e figlia di sei anni sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti. Sul posto i carabinieri della compagnia di Porto Torres e i vigili del fuoco del distaccamento locale.

