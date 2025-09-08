Scomparso da due giorni a Sassari, in corso le ricerche di William MancaIl 45enne sassarese sparito da sabato sera, in via Era l’ultimo punto in cui è stata agganciata la cella telefonica
Sono in corso da diverse ore, nelle campagne di Li Punti e San Giovanni, le ricerche di William Manca, il 45enne sassarese scomparso sabato sera.
Sulle sue tracce i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino speleologico, i barracelli, con l'aiuto delle unità cinofile e dei droni a raggi infrarossi.
Manca, che vive in centro storico, sarebbe stato visto per l'ultima volta a Campanedda due giorni fa.
Le ricerche si stanno concentrando in via Era a Li Punti, l’ultimo punto in cui è stata agganciata la cella telefonica di Manca.