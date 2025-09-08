Sono in corso da diverse ore, nelle campagne di Li Punti e San Giovanni, le ricerche di William Manca, il 45enne sassarese scomparso sabato sera.

Sulle sue tracce i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino speleologico, i barracelli, con l'aiuto delle unità cinofile e dei droni a raggi infrarossi.

Manca, che vive in centro storico, sarebbe stato visto per l'ultima volta a Campanedda due giorni fa. 

Le ricerche si stanno concentrando in via Era a Li Punti, l’ultimo punto in cui è stata agganciata la cella telefonica di Manca.

© Riproduzione riservata