«Scarsa igiene nei locali e niente congedi parentali»: a Sassari vigili del fuoco in stato d’agitazioneIl sindacato Confsal chiede l’attivazione della procedura di conciliazione: «Altrimenti sarà protesta»
Stato di agitazione dei vigili del Fuoco della provincia di Sassari. A proclamarlo è il sindacato Confsal che riferisce in un comunicato come le continue sollecitazioni inoltrate all’amministrazione locale non abbiano avuto seguito.
In particolare si parla, tra i 12 punti, di «mancata trasparenza nelle assegnazioni e pubblicazione delle autorizzazioni delle commissioni d’esame, mancata applicazione del lavoro agile, inadeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali, mancata fruizione dei congedi parentali».
Per questi motivi, continua la nota, «con il fine di garantire trasparenza, equità, sicurezza, collaborazione, rispetto reciproco, clima lavorativo armonioso e ottimizzazione dell’efficienza dei servizi resi ai cittadini, l’organizzazione sindacale chiede l’attivazione preventiva della procedura di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 in mancanza della quale adotterà tutte le forme di protesta sindacale previste».