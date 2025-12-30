La Giunta comunale di Ossi ha approvato con delibera Il progetto sulle risorse archeologiche del territorio.

Si tratta del Piano di fattibilità tecnico-economica/definitivo per l’avvio del sistema di fruizione e gestione integrata del patrimonio archeologico di Ossi, nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale Anglona-Coros – Terre di Tradizioni (PT17 – Fesr-Poc) per un importo complessivo di 876.690,51 euro, finalizzato alla valorizzazione del sito comunale. 

La necropoli ipogeica di Mesu 'e Montes, riconosciuta come patrimonio Unesco, è un sito archeologico situato in comune di Ossi, da cui dista circa 10 chilometri. 

Il complesso è scavato su un costone calcareo alle pendici meridionali del monte Mamas, prospiciente il monte Mannu, in una posizione particolarmente elevata (circa 430 m s.l.m.) che permette un ampio dominio della valle. 

Approvato anche il progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade rurali e extraurbane, finalizzati a migliorare sicurezza, fruibilità e sviluppo socio-economico del territorio. 

© Riproduzione riservata