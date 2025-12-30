Ossi, 800 mila euro per la fruizione del patrimonio archeologicoIl complesso è scavato su un costone calcareo alle pendici meridionali del monte Mamas
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Giunta comunale di Ossi ha approvato con delibera Il progetto sulle risorse archeologiche del territorio.
Si tratta del Piano di fattibilità tecnico-economica/definitivo per l’avvio del sistema di fruizione e gestione integrata del patrimonio archeologico di Ossi, nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale Anglona-Coros – Terre di Tradizioni (PT17 – Fesr-Poc) per un importo complessivo di 876.690,51 euro, finalizzato alla valorizzazione del sito comunale.
La necropoli ipogeica di Mesu 'e Montes, riconosciuta come patrimonio Unesco, è un sito archeologico situato in comune di Ossi, da cui dista circa 10 chilometri.
Il complesso è scavato su un costone calcareo alle pendici meridionali del monte Mamas, prospiciente il monte Mannu, in una posizione particolarmente elevata (circa 430 m s.l.m.) che permette un ampio dominio della valle.
Approvato anche il progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade rurali e extraurbane, finalizzati a migliorare sicurezza, fruibilità e sviluppo socio-economico del territorio.