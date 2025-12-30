Al via il prossimo 2 gennaio a Sassari il servizio porta a porta nei quartieri di Monte Rosello e Prunizzedda. Ma nei primi tempi il Comune ha previsto che ci siano anche i cassonetti di strada, insieme al porta a porta, per permettere un avvio efficace, evitando così possibili criticità legate al periodo delle feste e consentire ai cittadini di poter organizzarsi.

L’avvertimento di Palazzo Ducale è però di recarsi quanto prima a ritirare i kit per chi ha il servizio individuale (fino a 10 appartamenti) e le buste per chi usufruisce dei carrellati. Per il ritiro bisogna presentarsi all’ecosportello di via Montello, aperto per i cittadini, tutti i giorni, esclusi festivi, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; il martedì anche il pomeriggio dalle 14 alle ore 17. È inoltre possibile recarsi in via di Vittorio (Tappetino) dal 29 al 31 dicembre, dalle 7.30 alle 16.30. Per farlo, l’intestatario della Tari dovrà sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito.

E se non potesse presentarsi di persona, potrà delegare un’altra persona munita di documento d’identità e Tessera Sanitaria e delega. Con le buste per chi usufruisce dei carrellati e il kit completo per gli altri, saranno consegnati anche il calendario degli svuotamenti e la guida pratica alla corretta raccolta differenziata.

© Riproduzione riservata