Un concerto per gli ospiti di Casa Serena a Sassari. Nei giorni scorsi si è tenuto uno spettacolo dedicato ai residenti della struttura comunale di via Pasubio e promosso dall’associazione culturale Music & Movie, diretta da Roberto Manca.

Ritmi e sonorità afro portate dal gruppo The Soul Sisters of Gospel, ritenuta in quest’ambito musicale una delle migliori formazioni in circolazione. Accompagnate dal piano, e alla presenza dell’assessora alle Politiche e ai servizi di coesione sociale e Pari opportunità, Lalla Careddu, le cantanti hanno eseguito i brani della tradizione gospel, abbinando l’identità etnica africana e i canti religiosi dell’America di inizio secolo in una performance di grande impatto.

