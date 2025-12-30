Sassari, a Casa Serena arriva la musica gospelUno spettacolo dedicato ai residenti della struttura comunale di via Pasubio
Un concerto per gli ospiti di Casa Serena a Sassari. Nei giorni scorsi si è tenuto uno spettacolo dedicato ai residenti della struttura comunale di via Pasubio e promosso dall’associazione culturale Music & Movie, diretta da Roberto Manca.
Ritmi e sonorità afro portate dal gruppo The Soul Sisters of Gospel, ritenuta in quest’ambito musicale una delle migliori formazioni in circolazione. Accompagnate dal piano, e alla presenza dell’assessora alle Politiche e ai servizi di coesione sociale e Pari opportunità, Lalla Careddu, le cantanti hanno eseguito i brani della tradizione gospel, abbinando l’identità etnica africana e i canti religiosi dell’America di inizio secolo in una performance di grande impatto.