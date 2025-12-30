Notizie positive sul fronte acqua per gli undici comuni del Sassarese che nelle scorse settimane avevano sofferto diversi disagi a causa delle restrizioni idriche, sospese per le festività natalizie.

Il costante aumento dei livelli negli invasi del Nord-Ovest della Sardegna (Temo, Cuga e Bidighinzu) delle ultime settimane dovuto alle intense precipitazioni, ha fatto registrare un miglioramento della condizione generale della quantità di acqua grezza nei bacini.

Alla luce del trend positivo dell’accumulo delle scorte nei tre laghi, Abbanoa prolunga la sospensione delle restrizioni sino al 9 gennaio in tutti i Comuni dove l’erogazione veniva garantita a giorni alterni.

Sono interessati i Comuni di Thiesi, Ittiri, Tissi, Ossi, Sorso, Sennori, Usini e Uri serviti dall’acquedotto Bidighinzu, Bonorva e Bosa serviti dall’acquedotto Temo.

Saranno sospese anche le chiusure notturne ad Alghero, servito dall’invaso del Cuga. Fino al 9 gennaio l’erogazione sarà garantita regolarmente.

Proprio nella giornata di venerdì 9 è stata già fissata la riunione del comitato tecnico tra Ras, Adis, Egas e Abbanoa nella quale saranno esaminati i dati di accumulo e le possibili proiezioni utili a stabilire le future misure.

