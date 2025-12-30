Via alla gara per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione del complesso sportivo nella località Martineddu di Ittiri.

L’opera pubblica, finanziata dalla Regione per un importo di 1 milione di euro, è stata cofinanziata dal Comune con la somma di 250mila euro.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’impianto sportivo, attraverso l’adeguamento alle norme federali, alle norme di accessibilità ai diversamente abili, l’adeguamento tecnologico e di contenimento dei consumi energetici degli spogliatoi, e della tribuna coperta a servizio del campo di calcio numero 1, in cui attualmente sono in corso di realizzazione un intervento di messa in posa del manto in erba sintetica e la costruzione di una nuova pista di atletica e delle opere connesse alla disciplina dell’atletica leggera.

È previsto, inoltre, l’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed alle norme di accessibilità ai diversamente abili dei parcheggi e delle aree di accesso ai campi di calcio 2 e 3, in cui è in corso di ultimazione la realizzazione di un campo di calcio a otto in erba sintetica. Infine l’appalto prevede la manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del campo da tennis numero tre.

