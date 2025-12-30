Porto Torres presenta: “Mascheramenti” il libro fotografico di Emanuele SchiaffinoImmagini che raccontano tracce del passato della Sardegna
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si intitola "Mascheramenti" la prima prova editoriale di Emanuele Schiaffino, un libro fotografo che l’autore turritano presenterà il 3 gennaio alle 18, alla libreria Koinè Ubik di Porto Torres, in Corso Vittorio Emanuele 40.
Immagini che raccontano tracce del passato della Sardegna, con la sua costa costellata di fortificazioni, testimonianza della lunga storia dell'isola e ormai parte del paesaggio.
Dopo aver trascorso quasi dieci anni fuori dall'isola, Schiaffino si rende conto di aver aquistato uno dìsguardo piu' analitico sulla propria terra, e di cogliere come se fossero nuove, cose a cui prima non era abituato.
Mascheramenti nasce da questo sguardo che dall'esterno torna all'interno, focalizzandosi su elementi concepiti e costruiti con il preciso intento di fondersi con l'ambiente naturale: i fortini e i bunker della seconda guerra mondiale. Il progetto esplora il rapporto di queste strutture con il paesaggio sardo, nel quale a volte si nascondono, in altre si impongono palesi.
L'uomo entra a far parte di questa relazione nel suo modificare, riutilizzare e ri-abitare queste strutture, quasi dimenticando o dando per scontata le memoria storica che conservano.